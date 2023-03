Faschistoide AfD und „Zentrum Automobil" - „unvereinbar" mit der IG Metall

Das faschistische „Zentrum" setzt demagogisch an berechtigten Kritiken der Kolleginnen und Kollegen am Co-Management der Gewerkschaftsführung und Betriebsratsspitze an. Aber nicht um die IG Metall als Kampforganisation zu stärken, sondern um die Gewerkschaften und Linken anzugreifen und kaputt zu machen. So rufen sie auf, aus der IG Metall auszutreten und in ihren Verein zu gehen, den sie als „alternative Gewerkschaft" verkaufen. Wer sich aber mit Daimler & Cound Regierung nicht anlegen will und bei Kämpfen abseits steht oder da­gegen Stimmung macht, nützt nur dem Gegner. Das faschistische „Zentrum" und die AfD sind vielmehr die Sprecher der aggressivsten und reaktionärsten Kräfte des Monopolkapitals, verbergen das aber hinter ihrer scheinoppositionellen Demagogie.

Lange Zeit wurden diese Todfeinde der Arbeiter und Gewerkschaftsbewegung von der IGM-Führung ignoriert und in Ruhe gelassen. Weil diese im Zuge der Rechts­ entwicklung der Regierung Auftrieb bekommen haben und aufgrund der antifa­ schistischen Aufklärungsarbeit, nicht zuletzt von revolutionären Kräften, hat sich das zum Teil geändert. Dennoch muss die Auseinandersetzung mit der braunen Demagogie in der Gewerkschaftsarbeit verstärkt werden. Ebenso muss durchgesetzt werden, dass deren „gewerkschaftsschädigende" Aktivitäten als tatsächlich „unver­ einbar" mit der IG Metall sanktioniert werden!