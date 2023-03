Auf dem 21. Gewerkschaftstag der IG Metall 2007 wurden, wie auf vergangenen Gewerkschaftstagen auch, Anträge zur Aufhebung der Unvereinbarkeitsbeschlüsse gestellt. Zur Beratung lag der Antrag aus Chemnitz vor, in dem es unter anderem heißt: "Unvereinbarkeitsbeschlüsse gegen Organisationen der linken Richtung sind nicht zeitgemäß und deshalb aufzuheben." Eine Mehrheit stimmte zu, den Antrag als "Material an den Vorstand" zu überweisen, nachdem der Sprecher der Antrags­ kommission erklärt hatte: "Ein Unvereinbarkeitsbeschluss muss im Detail bearbeitet und vom Vorstand beschlossen werden. .. Wir sind uns zu hundert Prozent in die­ sem Saal inhaltlich einig." (Protokoll, S. 760 ff.) Doch bis heute setzt sich der IG-­Metall-Vorstand über die Delegierten des 21. Gewerkschaftstags hinweg und miss­ achtet dieses Votum.