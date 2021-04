Mit Rückgrat: Montagsdemo-Bewegung und MLPD

Arbeitersolidarität ist Trumpf!

Das Sommercamp des Jugendverbands REBELL und der Kinder­organisation Rotfüchse hat bewusst niedrige Preise. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, beim Sozialfonds einen Zuschuss zu beantragen. Jedem Kind aus einer Hartz-IV-Familie stehen zudem 180 Euro pro Jahr aus dem Bundesprogramm „Bildung und soziale Teilhabe“ zu. Doch verschiedene Kommunen maßen sich an, Eltern zu bevormunden, auf welche Ferienfreizeit sie ihre Kinder schicken, und verweigern die Auszahlung der Zuschüsse, teils mit antikommunistischen Begründungen.

Die MLPD fördert die verschiedensten Formen der Arbeiter­solidarität. Dazu gehören Geburtstagskassen der Arbeiterbewegung oder der Sozialfonds für Bildungsangebote des Arbeiterbildungszentrums e. V. Bei ihren Veranstaltungen bietet sie ermäßigten Eintritt für Arbeitslose und Gering­verdiener an. Der Mitgliedsbeitrag ist entsprechend dem Einkommen gestaffelt und liegt bei den untersten Gruppen bis 1750 Euro unter ein Prozent des Nettoeinkommens.

MLPD Spendenkonto, GLS-Bank Bochum, IBAN:

DE76 4306 0967 4053 3530 00 mit Stichwort Sozialpolitik

68 Prozent der Bevölkerung lehnen bis heute Hartz IV ab. Kaum ein Gesetz ist aufgrund der anhaltenden Proteste und Kritiken so verhasst. Die SPD verlor als Quittung für ihre Politik rund 200 000 Mitglieder und steckt bis heute zu Recht in der Krise. SPD und Grüne sahen sich genötigt, sich in Worten teilweise davon zu distanzieren. 2019 verkündete die damalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles: „Wir lassen Hartz IV hinter uns“. Herausgekommen sind Vorschläge für kleinere Reförmchen. Fast zwei Jahre später ist festzustellen, dass sich nichts Wesentliches geändert hat.

Im Jahr 2004 entstand mit der bundesweiten Montagsdemo-Bewegung eine selbstorganisierte Massenbewegung unter der Losung „Weg mit Hartz IV“, die das Ende der Schröder/Fischer-Regierung einläutete. Sie hat sich große Anerkennung erworben, ist Anlaufpunkt für soziale, ökologische und internationalistische Anliegen und zum „Tag des Widerstands“ geworden. Montagsdemos sind heute in 70 Städten aktiv. Die MLPD ist seit 2004 Aktivposten und verlässlicher Partner der Bewegung. Weitere Infos unter: www.bundesweite-montagsdemo.de

Organisiert, beharrlich, geduldig und konsequent für die Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen – mit der überparteilichen Montagsdemo-Bewegung, dem Internationalistischen Bündnis und der revolutionären Arbeiterpartei MLPD und ihrem Jugendverband REBELL!