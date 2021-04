Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auf Kosten der Profite!

4,2 Millionen Vollzeitbeschäftigte erhielten 2018 Niedriglöhne – in Ostdeutschland jeder(r) Dritte. Auch Migranten sind besonders betroffen. Die Armutsquote erreichte 2020 mit 13,2 Millionen Menschen einen Höchststand. Mehr als jedes fünfte Kind und Jugendlicher wächst in Armut auf. 3,2 Millionen Senioren und Seniorinnen sind von Armut betroffen, vor allem Frauen. Angesichts der Verschärfung der 2018 ausgebrochenen Weltwirtschafts- und Finanzkrise in Wechselwirkung zur Corona-Pandemie ist die Vernichtung von Hunderttausenden Arbeitsplätzen und selbstständigen Existenzen angekündigt.