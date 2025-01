Völkerfreundschaft statt Weltkriegsvorbereitung

In der Ukraine, Gaza und Afrika toben Kriege, im südchinesischen Meer droht ein weiterer. Was ist aus der angeblich friedlichen Außenpolitik geworden? Die Konkurrenz zwischen alten und neuen Weltmächten wird immer häufiger militärisch ausgetragen. Das ist Imperialismus!

Bis 2029 wollen CDU, SPD, FDP, AfD und Grüne Deutschland „kriegstüchtig“ machen. Ein III. Weltkrieg droht.

Wir sagen: Kampf gegen die Kriegstreiber in den USA und der NATO, aber auch in Russland! Keine Waffenlieferungen an die Ukraine & Israel! Stoppt den Völkermord in Gaza! Dauerhaften Frieden bringen nur vereinigte sozialistische Staaten der Welt.