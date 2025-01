So stelle ich mir echten Sozialismus vor …

Renate Voß, 81 Jahre, Rostock. Stahlschiffbauerin in Rente. Landesliste Mecklenburg-Vorpommern.

„Ich habe die guten Anfänge der DDR erlebt. Meine Eltern waren seit 1925 in der KPD. Ich habe mich dann gefragt, ob es das ist, wofür sie gekämpft hatten. Nach der Wende lernte ich die MLPD kennen. Die DDR wurde nicht pauschal schlecht gemacht. Heute haben es Frauen so schwer, ich konnte vier Kinder alleine groß ziehen und war immer berufstätig. Aber die MLPD hat recht: Seit den 1950ern hatten wir im Osten nicht Sozialismus mit Mängeln, sondern bürokratischen Kapitalismus. Wir sind für echten Sozialismus. Ich sage immer dazu: Nicht das, was uns damals als Sozialismus verkauft wurde. Funktionäre müssen auf die einfachen Leute hören, von ihnen kontrolliert werden. Liebe Jugendliche: Ihr müsst die Geschichte kennen, damit ihr aus Erfolgen und Fehlern lernen könnt!“