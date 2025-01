Liebe Wählerinnen und Wähler,

was haben die letzten Regierungen nicht alles versprochen? Nichts haben sie gehalten!

Nun wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und SPD inszeniert, die faschistische AfD als Protestpartei gepusht. Die MLPD und der wissenschaftliche Sozialismus dagegen meist totgeschwiegen. So werden Wahlen manipuliert. Mal wieder sollen wir zähneknirschend den einen wählen, um den anderen zu verhindern. So wurden wir schon oft enttäuscht. Christian Lindner wirbt mit „mehr Milei und Musk wagen“ für zwei Faschisten. Deutsche Konzerne drängen auf eine reaktionäre Wende: Abbau von Gewerkschaftsrechten und Umweltschutz, Werksstilllegungen, Kürzung von Löhnen und Renten, Kriegsvorbereitung. Das soll die moderne Antwort auf die Krisen sein? Niemals! Wir haben nicht vergessen, was ab 1933 passierte! Es ist Zeit, die Sache grundsätzlich anders anzugehen.

Wir stehen für das freie Denken, für selbständige Orientierung! Wir stehen für die Kapitalismuskritik von Marx und Lenin. Der Sozialismus ist die heute zeitgemäße Gesellschaftsform. Heute wird gesellschaftlich und international produziert und kommuniziert. Aber das Eigentum an Produktionsmitteln, Reichtum und Macht ist privat, vor allem in den Händen von etwa 500 internationalen Übermonopolen.

Make Socialism great again!

Damit sich grundlegend was ändert, denn die Menschheit braucht eine Zukunft!

Ihre Gabi Fechtner

Spitzenkandidatin