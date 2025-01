Ist der Sozialismus gescheitert?

Die Staatsreligion Antikommunismus verdammt die Geschichte des Sozialismus. Eine historische Respektlosigkeit! Die MLPD ist stolz auf bahnbrechende Pionierleistungen im Aufbau sozialistischer Länder.

Wir kritisieren dabei Versäumnisse, Fehler und Probleme bis hin zu Verbrechen. Und wir lernen daraus. Der Sozialismus ist nicht gescheitert. Er wurde ausgehend vom 20. Parteitag der KPdSU in der Sowjetunion 1956 verraten. Bei einer Schicht von Bürokraten drang die kleinbürgerliche Denkweise vor und sie nahm der Arbeiterklasse die Macht. Sie errichtete einen bürokratischen Kapitalismus und wendete sich von Marx‘ und Lenins Theorie, Prinzipien und Denkweise ab. Sie unterdrückte Kritiker und führte das Profitprinzip wieder ein. Das alles unter sozialistischem Deckmantel. China, Russland oder Nordkorea haben heute mit Sozialismus nichts mehr zu tun.

Was nun? Aufgeben ist keine Option! Echter Sozialismus kann nur mit einer proletarischen Denkweise der Selbstlosigkeit, Überzeugung, Solidarität aufgebaut werden. Die Denkweise ist entscheidend. Deshalb gibt es in der MLPD offene Kritik und Selbstkritik. Deshalb werden in der MLPD die Leitungen von den Mitgliedern und einer unabhängigen Kommission kontrolliert. Deshalb erhalten Politiker der MLPD nicht mehr Geld als einen Facharbeiterlohn. Deshalb ist die MLPD eine Partei neuen Typs!