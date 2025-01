Hoch die internationale Solidarität

Mit Grenzschließungen, Abschiebungen und Deals mit Diktatoren betreibt die EU eine faschistoide Migrationspolitik. Hetze, Angst und Spaltung sollen aufstacheln und Feindbilder erzeugen. Wir sind gegen die Heuchelei der EU mit freier Fahrt fürs Kapital, aber Stacheldrähten für Menschen. Für das Recht auf Flucht auf antifaschistischer Grundlage! Faschisten wie vom IS gehören bekämpft und in den Knast. Keine Arbeitsverbote für Flüchtlinge. Gegen rassistische Diskriminierung. Wir sind mit 62 revolutionären Parteien und Organisationen aus 43 Ländern in der ICOR (Revolutionäre Weltorganisation). Nur gemeinsam können Kämpfe erfolgreich sein.