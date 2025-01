Arbeitsplätze für Millionen

Geht’s dem Unternehmen gut, geht’s auch dem Arbeiter gut? Im Kapitalismus ein Märchen! Steigt da die Arbeitsproduktivität, werden Arbeitsplätze platt gemacht. Für die Kapitalisten zählt nicht, was die Menschheit oder die Natur braucht, sondern was maximalen Profit verspricht. VW, Thyssenkrupp, Ford und Co. fahren Milliardengewinne ein, wollen aber 300 000 Arbeitsplätze und tausende Lehrstellen vernichten. Ihre Schlacht um die Weltmarktführerschaft sollen wir ausbaden.

Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz! Die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich könnte 110 000 Arbeitsplätze in der Autoindustrie retten. Mit einer ökologischen Verkehrswende würden im Sozialismus Zehntausende neue Arbeitsplätze entstehen.