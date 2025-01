Wahlzeitung Bundestagswahl

„Bei ihr stimmen Wort und Tat überein!“ – so ein Essener über die Spitzenkandidatin Gabi Fechtner. Sie ist 47 Jahre alt, gelernte Werkzeugmacherin und die Vorsitzende der MLPD. Gabi hat als Solinger Stadträtin jeden Cent aus der Parlamentsarbeit gespendet. 2015 leitete sie in Kobanê eine Solidaritätsbrigade. Direktkandidatin in Mülheim – Essen I; Platz 1 der Landesliste NRW.

„Ich bin meinen Überzeugungen treu geblieben“ – so Stefan Engel. Sahra Wagenknecht und die Spitze der Linkspartei haben dem Sozialismus für eine bürgerliche Karriere abgeschworen. Nicht so Stefan Engel, der seit seiner Schlosserlehre als Revolutionär für den echten Sozialismus kämpft. Er wohnt in Gelsenkirchen, ist 70 Jahre alt. Er ist Leiter des theoretischen Organs „REVOLUTIONÄRER WEG“. Platz 2 der Landesliste Thüringen und Direktkandidat Bottrop – Recklinghausen III.

Peter Römmele, 47 Jahre alt, Stahlarbeiter aus Duisburg. Platz 2 der Landesliste NRW. „Die deutschen Konzerne haben sich bei ihrem Generalangriff mit einem starken Gegner angelegt. Letztes Jahr haben wir Arbeiter von Thyssen kämpferische gewerkschaftliche und selbstständige Streiks geführt und uns mit streikenden VW-Kollegen verbrüdert. Vorwärts zur Arbeiteroffensive.“

Meik Schöpping, Weilburg, 45 Jahre alt, parteilos. Auf der Sea Watch 1 – mit Ärzte ohne Grenzen und auf der „Iuventa“ vor Ihrer Zerstörung durch den italienischen Staat – an der Seenotrettung von über 4 500 Flüchtlingen beteiligt. Landesliste Hessen.

Franziska Schmidt, Ulm, 30 Jahre alt, Chemiearbeiterin, aktive Antifaschistin im Jugendverband REBELL und Platz 1 der Landesliste Baden-Württemberg.

Chaker Araki ist Aktivist für die Freiheit Palästinas. Er ist Ingenieur für Fahrzeugtechnik, heute Busfahrer in Berlin und Vater von acht Kindern. „Wir sind dagegen, dass Deutschland Waffen liefert, zum Beispiel an Israel.“ Platz 2 der Landesliste Berlin

MLPD wählen!