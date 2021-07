Am 26. September zwischen 8 und 18 Uhr in Ihrem Wahllokal zwei Kreuze machen: In der rechten Spalte auf dem Wahlzettel bei „MLPD“ das Kreuz machen. In der linken Spalte können Sie mit der Erststimme in fast 150 Wahlkreisen für die Direktkandidaten der Internationalistischen Liste/MLPD stimmen.

Sie stehen bei MLPD oder weiter unten mit dem Kennwort „Internationalistisches Bündnis“.