Gegen jede imperialistische Aggression!

Die Weltkriegsgefahr wächst. Deutsche Truppen mischen in Auslandseinsätzen in immer mehr Ländern mit, beschlossen von Bundesregierungen unter SPD und Grünen, CDU/CSU und FDP. Als Top-Waffenexporteur an Diktatoren aller Art oder mit eigenen Truppen auch in völkerrechtswidrigen Kriegseinsätzen von Afrika bis Afghanistan. Deutschland selbst rüstet massiv auf. Die Friedensbewegung ist angesichts dessen noch deutlich zu schwach. Für eine Regierungsbeteiligung würden auch maßgebliche Teile der Linkspartei ihre Ablehnung von Auslandseinsätzen und der NATO aufgeben. Ihre Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow nennt das einen „radikal-pragmatischen Ansatz“. Man könnte auch sagen: „Für Ministersessel machen wir so einiges mit“.

Auch wenn die USA mit der NATO Hauptkriegstreiber sind, wenden wir uns auch gegen neuimperialistische Länder wie China und Russland, die aggressiv um Macht und Einfluss buhlen.

Für den Weltfrieden kämpfen – heißt heute konsequent gegen jede imperialistische Macht zu sein!

Auflösung der NATO und der schnellen Einsatztruppen von EU und Bundeswehr!

Deutsche Truppen – raus aus dem Ausland!