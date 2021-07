Für eine wirkliche Wende in der Verkehrspolitik

Auf der Basis von erneuerbaren Energien können Verbrennungsmotorenbis spatestens 2030 ersetzt werden durch einen Mix aus batterie-, brennstoffzellen-, wasserstoffbetriebenen und direkt Strom abnehmenden Fahrzeugen. Vorrangiger Ausbau eines umweltverträglichen, kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs!

Deutlicher Ausbau der Fahrradwege!

Umstellung auf regenerative Antriebssysteme bei allen Verkehrsmitteln auf Grundlage erneuerbarer Energien mit umweltschonender Speichertechnologie!

Verlagerung des Güterverkehrs auf Schienen und Wasserwege!

Alle diese Forderungen müssen erkämpft werden, sind aber in ihrer Summe im Kapitalismus nicht zu verwirklichen. Deshalb geht dieser Kampf damit einher, die Kräfte für eine gesellschaftsverändernde Bewegung zu sammeln!

Automobilarbeiter, Umweltschützer, Forschende haben vor Jahren die Machenschaften von VW & Co beim Abgasbetrug aufgedeckt. Betriebsgruppen der MLPD bei VW waren führend daran beteiligt, dass dieser Skandal nicht unter den Teppich gekehrt wird. 2017 forderten wir: Knast statt Boni! Einige Top-Manager landeten vor Gericht und im Gefängnis. Von wegen, man kann nichts erreichen! Wir fordern: alle Verantwortlichen im Konzern und in der Politik in den höchsten Spitzenämtern müssen zur Rechenschaft gezogen werden.