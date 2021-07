Frauenpower in die Politik!

Obwohl formal gleichgestellt, wird die Masse der Frauen doppelt ausgebeutet und unterdrückt. Kein Gender-Sternchen ändert etwas daran, dass Frauen im Durchschnitt 21 Prozent weniger Lohn bekommen und Gewalt für viele alltägliche Realität ist. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau ermordet. In der Corona-Krise zeigt sich die besondere Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen wie in einem Brennglas: Beschulung, Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen wird auf die Einzelfamilie abgewälzt. Für viele Frauen, besonders Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche ist die Schmerzgrenze mit Schul- und Kitaöffnungen und -schließungen, mangelnden Schutzkonzepten, fehlender Planungssicherheit längst erreicht. Die bürgerliche Staats- und Familienordnung organisiert Recht und Moral, um die Ausbeutung der Lohnarbeit zu sichern.

Doch Frauen stehen auf gegen diese Abwälzung der Krisenlasten auf den privaten Bereich. Sie sind in allen Kämpfen im Gesundheits- und Pflege-, im Sozial- und Erziehungsbereich, im Einzelhandel, im Bau- und Reinigungsgewerbe, in der Automobil- und Zuliefererindustrie unverzichtbarer und prägender Teil. 2018 und 2019 entstanden erstmals in Deutschland gewerkschaftliche Massenkämpfe der Beschäftigten in sozialen Berufen.

Für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Gleichstellung der Frauen! Für die Befreiung der Frau im Sozialismus durch die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus! Wenn dort Aufgaben wie Kindererziehung, Versorgung, Haushalt... gesellschaftlich organisiert werden, können auch rückschrittliche Traditionen und Denkweisen überwunden werden.