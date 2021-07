Diesmal keine halben Sachen – weder kleines noch großes Übel!

Schluss mit „weiter so“, Schluss mit faulen Kompromissen am Wahlsonntag, die man montags schon wieder bereut. Auch das taktische Wählen erwies sich als verschenkte Stimme: denn große Übel bekämpft man nicht mit kleinen Übeln! Das Nichtwählen bleibt bei der negativen Abwendung von den bürgerlichen Parteien stehen – doch notwendig sind positive Schlussfolgerungen aus den jahrzehntelangen Ent-Täuschungen!

Deshalb: Wählen Sie/Wähle diesmal die Internationalistische Liste/MLPD!

Sie wählen so mutige Arbeiterpolitiker und Gewerkschafter, rebellische Jugendliche, bodenständige Powerfrauen, kämpferische Wissenschaftler und solidarische Internationalisten! Geben Sie mit Ihrer Stimme dem ganzen bürgerlichen Parlamentarismus und seinem Betrug eine Abfuhr. Stärken Sie mit Ihrer Stimme eine konsequent andere Politik und seien Sie damit Trendsetter für eine Richtung, die in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird. Geben Sie dem Antikommunismus auch am Wahlsonntag keine Chance und unterstützen Sie einen neuen Anlauf im Kampf um den echten Sozialismus! Wählen Sie am 26. September Prinzipienfestigkeit, Rückgrat und Unbestechlichkeit. Neutral war gestern – jetzt gilt es, Partei zu ergreifen!

Und wenn Sie noch einen obendrauf legen wollen:

Machen Sie, mach Du auch mit in der Wahlkämpferbewegung der Internationalistischen Liste/ MLPD!