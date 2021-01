Protest ist links!

Aber:

Wer AfD wählt, wählt nicht Protest, sondern den Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten. Er wählt die Spaltung der Arbeiterklasse, Atomkraftwerke, Gentechnik, Fracking und Kohleverbrennung. Er wählt Bundeswehr-Aufrüstung und dass Jugendliche schon ab zwölf Jahren kriminalisiert werden können. Er wählt die Ablehnung der Vermögenssteuer und die Ablehnung der Gleichberechtigung von Mann und Frau. All das ist AfD-Programmatik!

Wer AfD wählt, nimmt die Verantwortlichen für arbeiter- und volksfeindliche Politik – die internationalen Monopole – aus der Schusslinie! Jede Stimme für die AfD spaltet und schwächt den gemeinsamen Kampf gegen die volksfeindliche Politik.

Wie die Hitler-Faschisten macht die AfD demagogisch auf „Anwalt der kleinen deutschen Leute“. Sie verbreitet eine rassistische und völkische Stimmung. Damit bereitet sie dem Faschismus den Boden. Die AfD verkehrt mit Faschisten und Reaktionären auf der ganzen Welt: von le Pen in Frankreich, Wilders in den Niederlanden bis Trump in den USA. Nein Danke!

Konsequent:

Keine Stimme der AfD!

Wer Protest will, muss links wählen!