Politik für Arbeiter*Innen, statt für Milliardäre!

Die Regierung lobt ihr „Jobwunder“. Aber:

Die Vollzeitarbeitsplätze gingen von 2000 bis 2015 um 1,48 Millionen zurück. Teilzeit- und Minijobs nahmen um 4,22 Millionen auf 14,82 Millionen zu. Nicht erfasst sind Hunderttausende resignierter oder in Maßnahmen versteckter Arbeitssuchende. In Wahrheit gibt es heute ca. 8 Millionen Arbeitslose und Unterbeschäftigte. Wer Arbeit hat, wird zugleich immer schärfer ausgebeutet; Stress, Mehrfachjobs, Gesundheitsbelastung am Arbeitsplatz, Wochenendarbeit, Überstunden und Mobbing nehmen drastisch zu.

Die Mehrheit im Internationalistischen Bündnis sind Arbeiterinnen und Arbeiter. Wir stehen konsequent auf der Seite der Arbeiterklasse und ihrer Familien! Viele unserer KandidatInnen sind Gewerkschafter und Streikführer. Sie haben über Jahre Rückgrat bewiesen und sich weder einschüchtern noch korrumpieren lassen. Damit das so bleibt, verpflichten sich alle unsere Kandidaten, uneigennützig zu arbeiten, keinerlei persönliche Privilegien im Wahlkampf oder für die Parlamentsarbeit anzunehmen.



Konsequent: