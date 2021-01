Für die Befreiung der Frau!

Medial verbreitete Schönheitsideale attackieren das Selbstbewusstsein von Mädchen und Frauen. Von wegen Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Es gibt zwar mehr Kinderbetreuungseinrichtungen, und es ist ein großer Fortschritt, dass so viele Frauen wie noch nie arbeiten. Aber der Alltag für viele Frauen ist weiterhin „Zerreißprobe pur“: Für Unter-3-Jährige ist es immer noch schwer, einen Platz zu finden. Oft sind die Öffnungszeiten der Kinderbetreuung nicht mit den Arbeitszeiten vereinbar. Die niedrigeren Löhne von Frauen, befristete Beschäftigung usw. sind die größten Armutsrisiken, besonders wenn sie alleinerziehend sind!

Aber das Frauenbewusstsein wächst. Die Frauenbewegung steht gegen Trump in der ersten Reihe. In Polen, der Türkei oder anlässlich der Kölner Silvesternacht – „gegen Rassismus und Sexismus“ gab es massenhafte Frauenkämpfe. Die INTERNATIONALISTISCHE LISTE/MLPD ist eng mit der kämpferischen Frauenbewegung verbunden. Im INTERNATIONALISTISCHEN BÜNDNIS haben wir eine eigene Frauenplattform: für konsequente Gleichberechtigung, für aktive Förderung von Frauen im gesellschaftlichen Leben und für ihre Befreiung in einer befreiten Gesellschaft.



