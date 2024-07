Wer AfD wählt, wählt Faschismus!

AfD: Partei der kleinen Leute?

Nur ein einziger Arbeiter sitzt in der 18-köpfigen AfD-Landtagsfraktion. Der Rest sind Kapitalisten, Staatsdiener oder Besserverdienende. Arbeiter nennen das heutige System Kapitalismus. Höcke faselt dagegen von einer „patriotischen und sozialen Marktwirtschaft“. Den Widerspruch der Thüringer Arbeiter zu den Kapitalisten will er unterdrücken: Man solle sich völkisch nur noch als „Thüringer“ definieren. Hinter dieser Fassade zieht die AfD für das Kapital zu Felde: „Unternehmen benötigen Freiheit“, heißt es in ihrem Wahlprogramm. Also noch mehr „Freiheit“, Tarifverträge und Umweltschutzauflagen zu umgehen und Steuerschlupflöcher auszunutzen! Das Bürgergeld will die AfD abschaffen und Lohnerhöhungen vom „finanziellen Spielraum der Unternehmen“ abhängig machen.

Die AfD sind Arbeiterfeinde!

Vorboten faschistischen Terrors

Im letzten Jahr verübten Faschisten 147 Gewalttaten in Thüringen. 2024 kam es zu Anschlägen auf fünf unserer Kandidaten: Die Radmuttern bei den Autos der Ehepaare Ilius und May wurden gelockert. Das bestätigte die Polizei. Auf der Autobahn wären die Räder fast abgefallen. Das hätte Tote bedeuten können! Drei Tage vorher hatten Dieter und Petra Ilius bei einer Bürgerversammlung faschistische Aktivitäten in Gera kritisiert. Beim Rausgehen drohte ein Anhänger der AfD: „Eure Namen merke ich mir!“

Die AfD rüstet auf

Die AfD gibt vor, sie wäre für „Frieden in Europa“. Das ist eine Lüge: Die AfD sprach sich wie die Ampel für ein 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr aus. Sicher nicht aus Jux und Tollerei. Im TV-Duell behauptete Höcke, Russland wolle Frieden. Fragt sich nur, warum Putin dann die Ukraine überfallen hat? Doch auch die NATO lobt die AfD in ihrem Europa-Programm in höchsten Tönen. Ehrenvorsitzender Gauland stellt sich an die Seite von Israel, das gerade einen Völkermord mit bisher 40.000 Toten begeht. Die AfD sind Kriegstreiber!

Was ist eigentlich Faschismus?

Faschismus ist die brutalste Herrschaftsform des Kapitalismus. Er ist die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals.

Geschichtslügner Höcke

Höcke ist ein lupenreiner Faschist. Er bezeichnet die Befreiung vom Faschismus 1945 als Niederlage. Er sagte, Hitler dürfe nicht „als das absolut Böse dargestellt“ werden und er verwendet Losungen von Hitlers Schlägertruppe SA. Jede Stimme für die AfD wäscht Hitler rein!

Blitzableiter Flüchtlingshetze

Ohne Zweifel: über 1.200 Gewaltdelikte durch Nicht-Deutsche und fast 2.900 durch Deutsche – das muss hart bestraft werden. Doch es leben 177.000 Migranten in Thüringen – was können sie dafür? Es ist rassistisch, sie alle über einen Kamm zu scheren! 64 % der arbeitsfähigen Geflüchteten, die 2015 kamen, haben einen Arbeitsplatz. Bei Zalando oder Amazon haben sie trotz harter Arbeit niedrigste Löhne. Für Abschiebungen plant Höcke „wohltemperierte Grausamkeit“ . Denk zu Ende: Bist du wieder für Pogrome auf deutschen Straßen?

AfD: Inflationstreiber und Umweltzerstörer

Die AfD fordert eine Rückkehr zur Atomkraft. Hat Tschernobyl nicht gereicht? Sie will weiter Gas und Kohle verbrennen. Damit treiben sie die Klimakatastrophe voran. In der Erzeugung kostet eine Kilowattstunde Strom aus Windkraft und Solar nur 9,7 Cent, aber Kohle- und Gas 17,2 Cent und Atomstrom 42,2 Cent! AfD wählen? Achtung, das wird teuer und gefährlich!

Wort und Tat im Vergleich

Im Wahlprogramm fordert die AfD eine „lebendige Demokratie“. Im Landtag stimmte sie 2016 gegen einen Gesetzentwurf, der Hürden für Bürgerentscheide senken sollte. Die AfD versprach: „Thüringens Kommunen bekommen mehr Geld“. Ein Jahr zuvor haben sie sich enthalten, als Kommunen 568 Millionen Euro erhalten sollten. Frei nach Altkanzler Adenauer (CDU): „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern …“