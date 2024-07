Stimmen unser Kandidatinnen und Kandidaten

Ilka May, Platz 3, ist Geschäftsführerin vom Ferienpark Thüringer Wald mit dem „Haus der Solidarität“ bei Schalkau. Afghanische und ukrainische Flüchtlinge nehmen teil an Leben und Arbeit vor Ort. Zusammen mit dem Jugendverband Rebell bauen sie auch dieses Mal bei dessen Sommercamp. „In zehntausenden ehrenamtlichen Subbotnik-Stunden haben wir das alte Feriencamp neu aufgebaut!“, berichtet Ilka stolz.

„Ich bin meinen Überzeugungen treu geblieben“

– So Stefan Engel. Seit seiner Lehre beim Anna-Werk in Rödental bis heute kämpft er als Revolutionär für den echten Sozialismus. Bodo Ramelow und Sahra Wagenknecht passten sich dagegen für eine bürgerliche Karriere an. Beide distanzieren sich vom Sozialismus. Ramelow ist für Waffenlieferungen. Wagenknecht bereitet einer Querfront mit rechts den Boden. Wagenknecht: Den Kommunismus „vertrete ich schon lange nicht mehr“. Wir meinen: Linke Politik muss konsequent, revolu­tionär und kämpferisch sein!

Profit vor Mensch und Umwelt

Der Konzern K+S erzielte 2023 einen Gewinn von 712 Millionen Euro. Seine Umweltbilanz und der Umgang mit den Arbeitern sind umso katastrophaler. Salzlauge wollen sie in der Grube Springen einlagern und dazu eine meterdicke Trennwand durchbohren. Es besteht die Gefahr, dass Millionen Tonnen Giftmüll, die unter Tage lagern, geflutet werden. Die Folgen sind kaum auszumalen. Diese Pläne müssen vom Tisch!

„Unsere Diäten spenden wir!“

– So die Eisenacher Kommunalpolitiker Fritz Hofmann und Thomas May. Sie verwirklichten das Prinzip, jeden Cent aus der Parlamentsarbeit zu spenden. Das waren in 20 Jahren über 35.000 Euro. Das sind selbstlose Politiker! Es kann nicht angehen, dass das Parlament der Selbstbereicherung dient. Björn Höcke erhielt als Fraktionsvorsitzender im letzten Jahr 157.154,88 Euro. Von einer Spendentätigkeit ist nichts zu hören. Ach ja: „Meine Diäten first!“

Wer ist schuld am Rentenklau?

66 % aller Rentner sind arm – trotz eines Lebens voller Arbeit. Eine schreiende Ungerechtigkeit! Das Problem wird zunehmen: In Ostdeutschland arbeiten 25 % aller Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Da ist wachsende Altersarmut vorprogrammiert! Durch die Riester-Rente hat die rot-grüne Regierung die gesetzliche Rentenversicherung demontiert. Nun soll man privat vorsorgen. Fragt sich: wovon?