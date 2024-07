7. Förderung des ländlichen Raums!

Das Leben in schönen ländlichen Gebieten ist oft beschwerlich: fehlende Infrastruktur, fast 90 offene Stellen in Hausarztpraxen, drohende Schließung von 150 Grundschulen und schlechte Anbindung an Bus und Bahn. Ausbau der öffentlichen Verkehrsanbindung an die Städte, mindestens im Stundentakt! Keine Schul- und Kitaschließungen! Gewinnung von jungen Ärzten für die Hausarztversorgung und Zulassung geflüchteter Ärzte. Wohnortnahe, ggf. mobile Verwaltung und Infrastruktur. Förderung des Vereinslebens.