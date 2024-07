6. Kampf um jeden Ausbildungs- & Arbeitsplatz!

Immer mehr Stress für die einen – Jobvernichtung bei den anderen: Tausende Arbeitsplätze in der Autozulieferindustrie stehen auf der Abschussliste. Die Branche jammert über Fachkräftemangel, aber nur 4,7 % ihrer Belegschaften sind Auszubildende. Wir Arbeiter müssen in die Offensive! Für Arbeitsplätze und Umweltschutz! Für die 30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich! Sie würde 10.000 Arbeitsplätze schaffen. 10 % Ausbildungsquote in der Großindustrie!