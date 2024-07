4. Allseitiges und gemeinsames Bildungssystem von Kita bis Hochschule!

Im Schuljahr 2023/24 fiel jede zehnte Schulstunde aus; 700 Lehrerstellen sind unbesetzt. Ausbau der dualen Lehramts-Studienplätze, Qualifizierung von Seiteneinsteigern! Radikale Verbesserung des Personalschlüssels in Kitas! Gegen pauschale Stellen- und Sachmittelkürzungen an den Unis! Polytechnische Bildung ist der jetzigen überlegen. Wie wäre es damit: ein Schultag pro Woche Ausbildung in Landwirtschaft, Industrie, Handwerk und praktischer Lebensführung!