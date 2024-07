10. Echter Sozialismus statt kapitalistischer Barbarei!

Die Menschheit hat etwas Besseres verdient als den Kapitalismus! Deshalb stellt die MLPD ihren Wahlkampf ins Zeichen des Kampfs um den echten Sozialismus. Der Antikommunismus ist Staatsreligion der BRD. Wie ein grauer Schleier legt er sich über den Traum von einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Gib Antikommunismus keine Chance! Die MLPD hat exakt ausgewertet, warum der Sozialismus in der DDR schon in den fünfziger Jahren verraten wurde. Erst im Sozialismus kann die Einheit von Mensch und Natur so weit wie möglich wiederhergestellt werden und die Reichtümer allen zugutekommen!