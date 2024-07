Wahlprogramm Landtagswahl Thüringen

Die Rechten in der Regierung, die CDU und die AfD erklären Flüchtlinge zum Sündenbock der Nation. Dem widersprechen wir energisch! Es ist menschenunwürdig, wie Flüchtlinge in Suhl untergebracht sind. Wir fordern: dezentrale Unterbringung in eigenen Wohnungen. Recht und Pflicht auf Sprachkurs. Weg mit den Arbeitsverboten für Flüchtlinge – Bei Neu-Einstellung von zwei Flüchtlingen auf 100 Beschäftigte in Industrie, öffentlichem Dienst und Handwerk wären die meisten Flüchtlinge in Lohn und Arbeit. Angehörige der faschistischen Taliban oder des IS sollen keinen Anspruch haben: Asylrecht auf antifaschistischer Grundlage!