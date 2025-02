Zukunft für die Jugend

Das kapitalistische Krisenchaos tritt die Zukunftsinteressen der Jugend mit Füßen. Schulgebäude verkommen, Lehrkräfte fehlen, Schwimmbäder schließen, Studierende bangen um Creditpoints und bezahlbare Wohnungen. Fast alle Großbetriebe schließen oder reduzieren ihre Lehrwerkstätten. VW will künftig bundesweit nur noch 600 statt wie bisher 1 400 Jugendliche pro Jahr ausbilden. Die unbefristete Übernahme wird in Frage gestellt. Weltweit lebt jedes dritte Kind in Armut! Rebellion gegen diese Zustände ist gerechtfertigt! In der Internationalistischen Liste/MLPD kämpfen Jung und Alt gemeinsam.

Jugendliche stehen vorne dran im Kampf für Ausbildungs- und Arbeitsplätze, in der Flüchtlingssolidarität, bei antifaschistischen Protesten, gegen rassistische Gewalt, für konsequenten Umweltschutz und gegen Sexismus. MLPD und REBELL stehen dafür, diese Kämpfe zusammenzubringen und ihnen mit dem echten Sozialismus eine gesellschaftliche Perspektive zu geben. Schluss mit der antikommunistischen Bevormundung der Jugend! Ein Teil der Jugend ist inzwischen von der faschistischen Hetze der AfD beeinflusst, insbesondere über die Sozialen Medien. Es braucht deutlich mehr antifaschistische Aufklärung und Bildung. Und das Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda auch auf Social Media.

Nur nach einem individuellen Ausweg zu streben, schafft vielleicht teilweise Lösungen für einzelne – doch wir brauchen Lösungen für ganze Generationen. Bei Demos mitzumachen oder sich im Internet zu positionieren ist richtig! Aber das nur mal hier und da zu machen, reicht dafür längst nicht aus. Statt Konkurrenz, Mobbing, Einzelkämpfertum, Resignation oder blinder Rebellion – nur organisiert mit Durchblick und Perspektive sind wir stark!

Aus dem Parteiprogramm der MLPD

„Die MLPD verbreitet die proletarische Weltanschauung unter der Jugend. Sie führt einen entschiedenen Kampf gegen den Raubbau an den Lebenskräften und der Gesundheit der Jugend. Sie fördert den bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Medien und Kommunikationsmitteln und erzieht die Jugend gegen den Konsum von Rausch- und Suchtmitteln. Sie betreibt eine systematische antifaschistische Aufklärung gegen faschistische Verhetzung der Jugend und erzieht sie zu einem aktiven antifaschistischen Kampf. Sie tritt entschieden gegen die Militarisierung der Gesellschaft ein und unterstützt den antimilitaristischen Kampf der Jugend. Sie hilft ihr, mit den zersetzenden und selbstzerstörerischen Einflüssen des Sexismus fertigzuwerden und tritt für einen aufgeklärten und selbstbestimmten Umgang mit der Sexualität ein. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der Kampf der Jugend an der Seite der älteren Arbeiter gegen Massenarbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung.

Der REBELL ist eine Selbstorganisation der Masse der Jugend mit marxistisch-leninistischem Charakter. Die rebellische Arbeiterjugend bildet sein Rückgrat. Er ist die hauptsächliche Organisationsform der marxistisch-leninistischen Jugendarbeit. Er verwirklicht eine Lebensschule der proletarischen Denkweise für die Masse der Jugend und der Kinder gleich welcher Nationalität. Dazu bedarf es der ideologisch-politischen Führung durch die MLPD, der engen praktischen Zusammenarbeit und der Förderung der organisatorischen Selbstständigkeit des Jugendverbands. Die allseitige Parteiarbeit mit dem Aufbau von Kreisverbänden ist die wichtigste Bedingung für die Gewinnung der Masse der Jugend.

Der REBELL vermittelt den Geist der internationalen Solidarität, Vertrauen in die eigene Kraft, Achtung vor der körperlichen Arbeit und der natürlichen Umwelt, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, selbstlosen Einsatz für die Belange aller Ausgebeuteten und Unterdrückten und den gemeinsamen Kampf für den Sozialismus.“ (Parteiprogramm S.130ff)

Für die Herabsetzung der Volljährigkeit und des aktiven und passiven Wahlrechts auf 16 Jahre!

Für die Verpflichtung der Großbetriebe zu einer Ausbildungsquote von mindestens 10 Prozent der Beschäftigten!

Kampf der besonderen Rechtlosigkeit der Arbeiterjugend, unter anderem durch Leiharbeit, Werkverträge und Befristung! Unbefristete Übernahme aller Auszubildenden entsprechend der Ausbildung!

Erhalt und Erweiterung des Jugendschutzes und der Jugendarbeitsschutzbestimmungen!

Rechtliche, soziale und kulturelle Gleichstellung von Mädchen und Jungen in Ausbildung, Beruf und Alltagsleben!

Besonderer Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch!

Umfassende antifaschistische Aufklärung an Schule und in Massenmedien!

Kampf der Militarisierung von öffentlichem Leben, Erziehungswesen und Kultur!

Förderung des Breitensports! Qualifizierte Aufklärung und Erziehung für eine gesunde Ernährung! Ausbau kostenloser Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche!

Umfassende Aufklärung und Kampf dem Drogensumpf!

Einführung eines ökologischen Jahrs für Schulabgänger.

Im Sozialismus wird das Bildungssystem revolutioniert: Erlernung der Wissenschaft in Verbindung mit praktischer Arbeit und Sport.

Für all das steht der Jugendverband REBELL und die Kinderorganisation Rotfüchse. Es ist Zeit für eine sozialistische Jugendbewegung. Mach mit!