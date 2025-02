Statement eines Betriebsratsmitglieds aus der Autoindustrie

Gedanken zur Wahl

Die MLPD ist aus dem Betrieb nicht wegzudenken. Sie ist bei uns und auch in vielen anderen Betrieben ein fester politischer Faktor. Neben den wichtigen ökonomischen Kämpfen gibt es auch zig politische Fragen, die in der Belegschaft zu klären sind.

Die Betriebsgruppen der MLPD begeben sich da ohne Scheu mitten rein. Sie legen den Finger da hin, wo es weh tut. Bei Auseinandersetzungen unter den Kollegen, z.B. über die AfD oder über die Einschätzungen zur Klimakatastrophe streiten sie solidarisch. Gegenüber dem Klassengegner sind sie dagegen unversöhnlich und unbestechlich.

Außerdem hat die MLPD in den wichtigen Kämpfen der Arbeiterklasse in Deutschland in der Vergangenheit eine große Expertise erworben. Ihre Erfahrungen und praktische Unterstützung ist ein Riesen Schatz für alle Belegschaften in Deutschland. Ein Trumpf sind dabei die Verbindungen zu Belegschaften in ganz Deutschland und in aller Welt. Ich weiß nicht, ob es unser Werk ohne die Arbeit der MLPD heute noch geben würde.