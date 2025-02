Statement der Vertreterin des deutsch-kurdischen Vereins in Essen zu Gabi Fechtner

Gabi Fechtner ist seit 2017 Vorsitzende der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD). Bereits als Schülerin war sie aktives Mitglied der antifaschistischen Jugendbewegung REBELL in Solingen. Seit ihrer Ausbildung ist sie Mitglied der IG Metall. Sie erlernte den Beruf der Werkzeugmechanikerin. In Solingen war sie einige Jahre im Stadtrat tätig. Gabi Fechtner ist Autorin der Schriftenreihe „REVOLUTIONÄRER WEG“. Für sie ist der Imperialismus mit seiner Unmenschlichkeit das Übel der Welt.

Gabi Fechtner kämpft seit 2015 auch für die Rechte und Freiheit der Kurden. Bereits 2015 leitete sie mit anderen für mehrere Wochen eine Solidaritätsbrigade im syrisch-kurdischen Kobane. Zu diesem Zeitpunkt war die Stadt fast vollständig durch den IS zerstört. Es herrschte große Not. Frau Fechtner organisierte dort die Errichtung eines Gesundheitszentrums. Aber auch in Essen ist sie immer an der Seite der Kurden und ging mit ihnen auf die Straße, um für ihre Rechte und Interessen zu demonstrieren.

Ihre Visionen von einer friedlichen Welt ohne Imperialismus, Faschismus, Rassismus zeugen von ihrer Menschlichkeit und ihrem Streben nach Gerechtigkeit.

Für ihren Einsatz für unser Volk und für ihre Menschlichkeit liegt mir und anderen am Herzen, dass Gabi Fechtner mit ihrer Partei in den Bundestag einzieht und dort an der Zukunft Deutschlands mitarbeiten kann.

Ich würde mir wünschen, dass viele von euch Frau Fechtner und ihre MLPD bei der Wahl unterstützen.

Für eine bessere Welt, für Gleichberechtigung und Menschlichkeit

Mevlüde Ekinci, deutsch-kurdischer Verein Essen