Partei des proletarischen Internationalismus!

Die UN lösen seit Jahrzehnten keines der von ihr oftmals zurecht beklagten Probleme, weil die führenden imperialistischen Staaten alles ihren Macht- und Profitinteressen unterordnen. Immer stärker verbreiten diese den Sozialchauvinismus, damit sich die Massen hinter den Kapitalisten ihres Landes versammeln und nicht erkennen, dass die Arbeiter in den anderen Ländern ihre Klassenbrüder sind.

Die MLPD steht für den proletarischen Internationalismus entsprechend der Losung aus dem Kommunistischen Manifest: Proletarier aller Länder, vereinigt Euch! Diese haben wir ergänzt um die Losung: Proletarier aller Länder und Unterdrückte, vereinigt Euch!

Die internationale revolutionäre Bewegung muss die überall auf der Welt tobenden Klassenkämpfe koordinieren und revolutionieren. Deshalb übernimmt die MLPD als aktives Mitglied der Internationalen Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen (ICOR) mit aktuell 62 Mitgliedsorganisationen auf allen Kontinenten Verantwortung für die revolutionären Bewegungen auf der ganzen Welt und verwirklicht jede Aufgabe als Bestandteil der Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution.

Die MLPD fördert die Einheit der Arbeiterklasse, der breiten Massen, in der Frauen- oder Jugendbewegung über die Grenzen nationaler Herkunft hinweg. Dafür muss sie ein System internationaler Organisationsformen und besonders aktiv den Aufbau der ICOR fördern. Der führende Faktor ist dabei die enge Kampfgemeinschaft marxistisch-leninistischer Parteien und Organisationen. Die MLPD fördert internationale Massenaktivitäten und -treffen zur länderübergreifenden Zusammenarbeit, gegenseitigen Revolutionierung des Klassenkampfs, Förderung des Parteiaufbaus und der Selbstorganisation der Massen sowie die weltweite Kooperation bei gemeinsamen Kampfaufgaben, z.B. die internationalen Kampftage.

Die MLPD entwickelt vielfältige bilaterale Beziehungen zur gegenseitigen Unterstützung beim Parteiaufbau und zur gleichberechtigten Zusammenarbeit mit anderen revolutionären Kräften.. Sie fördert Solidaritätspakte und internationale Solidaritätsbrigaden zur gegenseitigen Unterstützung des revolutionären Befreiungskampfs auf der ganzen Welt.

ICOR-Solidaritätsbrigaden haben 2015/2016 im vom IS zerstörten Kobane/Rojava (Syrien) ein Gesundheitszentrum errichtet. 50.000 Babys wurden dort bereits geboren! Am 30. Dezember 2024 wurde ein Solidaritätspakt der ICOR mit dem Al-Awda Community Health Association in Gaza unterzeichnet, der die Bemühungen um die elementare Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auf demokratischer, säkularer und nicht-parteigebundener Basis unterstützt. Das umfasst die Spendensammlung für finanzielle Akuthilfe, aber auch die Vorbereitung von Brigaden zum Wiederaufbau im Bereich der Gesundheitsfürsorge sowie gegenseitige Information und Solidarität.

Die MLPD unterstützt darüber hinaus selbstorganisierte unabhängige internationale Zusammenschlüsse wie die Internationale Bergarbeiterkoordination ( www.minersconference.org ), die Internationale Automobilarbeiterkoordination ( www.automotiveworkers.org ) und weitere.

Die neue Qualität des proletarischen Internationalismus bildet sich als fester Bestandteil des Systems der Kleinarbeit neuen Typs heraus.

Die MLPD steht für eine proletarische Flüchtlingspolitik. Sie tritt ein für die gemeinsame Organisierung in der MLPD, im revolutionären Jugendverband REBELL und in den verschiedenen überparteilichen Selbstorganisationen der Massen.