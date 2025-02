Keine Stimme verschenken – diesmal konsequent: MLPD

Dass man seine Stimme nicht verschenken solle oder wolle, ist oftmals das „letzte“ Argument gegen die Wahl der MLPD, mit der man in vielem übereinstimmt, so auch häufig die WahlO-Mat-Ergebnisse. Welche Stimme ist aber verschenkt?

Die Stimme an die bürgerlichen Parteien ist definitiv verschenkt. Jahre und Jahrzehnte lang haben CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne doch genau die Verhältnisse herbeigeführt, die sie jetzt angeblich ändern wollen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, sagt der Volksmund. Warum sollte man dem glauben, der zigmal gelogen hat?

Die AfD, die in herkömmlichen und „sozialen“ Medien gefördert wird, ist eine sich mehr oder weniger tarnende faschistische Partei. Programmatik und Denkweise ihrer Vordenker zeigen, dass jede Stimme für die AfD geradewegs gegen die Lebensinteressen und Zukunft der arbeitenden Menschen und der Jugend gerichtet ist.

Die Linke und andere Parteien vertreten zwar auch einige richtige Forderungen. Sie haben ihren Frieden mit dem Kapitalismus gemacht und sind keine revolutionäre Partei. Ihr bürgerlicher Charakter wird auch an zahlreichen konkreten Fragen deutlich. So stimmten Teile ihrer Abgeordneten im Europaparlament für Waffenlieferungen an die Ukraine und ein erheblicher Teil der Führung unterstützt die NATO. Ebenso unterstützen wichtige Teile von Partei und Führung das imperialistische Israel, sind gegen die Unterstützung des palästinensischen Befreiungskampfes und manche sind sogar Antideutsche. Die Linke ist als Partei auch nicht für das Verbot der faschistischen AfD.

Es gibt nur eine konsequente und revolutionäre, von Arbeiterinteressen ausgehende Opposition: die Internationalistische Liste – MLPD. Bei der letzten Bundestagswahl waren es ca. 8 Prozent der Wählenden, die einer „Sonstigen Partei“ die Stimme gaben. Diesmal werden wegen der Kürze des Zeitraums weitaus weniger Parteien antreten. Die MLPD ist neben Volt die einzige der sogenannten kleineren Parteien, die bundesweit antritt.

Jede Stimme für die MLPD – in allen 16 Bundesländern – mit Landesliste vertreten, ist eine Stimme für den Kampf um unsere Zukunft, für eine gesellschaftliche Vision über das Profitsystem hinaus. Wer für Sozialismus ist, muss diesmal MLPD wählen.

Die kapitalistische Profitwirtschaft ist unvereinbar mit sozialer Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz. Entweder oder. Als einzige Partei auf dem Wahlzettel streben wir eine andere Gesellschaft an. Weil wir mit dem echten Sozialismus einen Plan haben, haben wir auch konsequente Forderungen. Ihre Durchsetzung und eine revolutionäre Überwindung des Kapitalismus erfordert mehr als ein Kreuz auf dem Wahlzettel. Dafür muss organisiert gekämpft werden. Jede Stimme für die MLPD stärkt diese Bewegung. Mit beiden Stimmen MLPD!

Jetzt kommt es auf Euch / auf Sie an: Machen Sie mit in der Wahlkämpferbewegung! Die MLPD und die kämpferische Opposition müssen größer und stärker werden: MAKE SOCIALISM GREAT AGAIN!