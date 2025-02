Für eine fortschrittliche Bildungspolitik

Zu große Klassen, zu wenig Lehrer, ständiger Unterrichtsausfall, dazu kaputte Fenster, niedriges Bafög, von einheitlichen Online-Programmen keine Spur. Benachteiligung von Arbeiterkindern an den Universitäten. Das ist “Chancengleichheit” im Kapitalismus! Bildung und Forschung sollen noch strikter den Profitinteressen der internationalen Monopole und dem Kriegskurs des deutschen Imperialismus untergeordnet werden. Über zahlreiche Kanäle nehmen sie Einfluss auf die Forschungs- und Lehrinhalte. In den Schulen tauchen immer öfter „Jugendoffiziere“ auf, die für Militarismus und Kriegsdienst werben. In Bayern ist das bereits gesetzlicher Zwang. Zu Recht wenden sich Schülervertretungen wie in NRW offensiv dagegen und Schülerinnen und Schüler protestieren dagegen.

Das bürgerliche Bildungssystem zielt auf Konkurrenzdenken, Aufstiegsmentalität und verbreitet systematisch antikommunistische Geschichtsfälschung. Jugendliche werden dabei so stark von der Praxis ferngehalten, dass man nicht mal lernt, einen Nagel einzuschlagen. Bildung wird verkopft, statt soziales Verhalten, selbständiges Arbeiten, Kollektivgeist und wissenschaftliche Standards zu lernen. Die sozialistische Maxime der Studenten im damals noch sozialistischen China der 1960er Jahre war, dem Volk zu dienen. Zur Bildung und Ausbildung gehörte auch in der anfangs sozialistischen DDR die polytechnische Bildung mit Achtung vor körperlicher Arbeit, Einsätzen in Betrieben und fachlicher Ausbildung. Vor allem erzieht der echte Sozialismus zu freiem Denken statt egoistischer Karrieresucht und opportunistischer Anpassung an vorgegebene Maßstäbe des kapitalistischen Systems.