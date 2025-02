Für ein Bündnis der technischen Intelligenz, der Kulturschaffenden, weiterer Akademiker und kleiner Selbstständiger mit der Arbeiterklasse

Jahrzehntelang hat der Kapitalismus jedem, der studiert, eine rosige Zukunft versprochen und die kleinbürgerliche Intelligenz wurde zur wichtigsten Massenbasis der Monopolherrschaft. Inzwischen betreffen die Kahlschlagpläne der Konzerne insbesondere auch Entwicklungszentren, ganze Ingenieursbereiche und Angestellte. In der Corona-Pandemie wurden reihenweise Selbstständige und Kulturschaffende an den Rand des Ruins getrieben. Die Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten betrifft jetzt viele Kulturbetriebe und soll sich nach den Plänen der bürgerlichen Parteien auf alle sozialen Bereiche beziehen. Dagegen entwickelt sich der berechtigte Widerstand. In den Tarifrunden in der Metall- und Elektroindustrie und bei VW beteiligten sich zunehmend und bewusst auch Ingenieure und Angestellte – was bisher oft unüblich war. In Berlin und anderen Großstädten entwickeln sich die Proteste gegen die Kürzungen im kulturellen Bereich.

Die MLPD ist eine revolutionäre Arbeiterpartei. Die Arbeiterklasse kann aber nur in einem revolutionären Bündnis mit kleinbürgerlichen Zwischenschichten siegen. Die MLPD unterstützt berechtigte Forderungen der kleinbürgerlichen Intelligenz, der Klein- und Mittelbauern, der Kleingewerbetreibenden, soweit sie sich nicht gegen die Arbeiterklasse richten. Nur der Kampf für den Sozialismus unter Führung der Arbeiterklasse eröffnet ihnen jedoch einen wirklichen Ausweg.

Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaften

„Dieses Buch ist eine Streitschrift, die die Arbeiterklasse herausfordert, sich im Bündnis mit fortschrittlichen Studierenden und Wissenschaftlern die führende Rolle in der weltanschaulichen Kritik an der bürgerlichen Naturwissenschaft zu erobern. Es ist auch eine Aufforderung an die fortschrittlichen Intellektuellen, sich von den herrschenden Monopolen, ihrer Politik und Weltanschauung, ihrer Denkweise und ihrer privilegierten Lebens- und Arbeitsweise zu lösen und sich der noch unterdrückten, aber einzig revolutionären Arbeiterklasse anzuschließen.“ (S.12)

Kampf der Knebelung von Wissenschaft, Forschung und Kultur durch die Profitinteressen der Monopole.

Förderung von Forschung und Bildung zu den wirklichen Zukunftsfragen der Menschheit wie umweltschonenden Technologien!

Gegen die Folgen der Umverteilung der öffentlichen Haushalte zu Lasten der Beschäftigten, insbesondere im Erziehungs-, Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Gesundheitswesen. Gemeinsamer Kampf gegen Niedriglöhne, Zeit- und Werkverträge in akademischen Berufen.

Wirksame Entlastung von Kleingewerbetreibenden und Selbstständigen.

Solidarität ist gefragt: Gemeinsamer Kampf mit der Arbeiterklasse gegen das Krisenprogramm der Monopole.

Zum Buch