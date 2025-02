Die Schriftenreihe „REVOLUTIONÄRER WEG“: Durchblick in komplizierten Zeiten

Die gesellschaftliche Verwirrung ist perfekt! Ein Ereignis – zehn Interpretationen. Was ist richtig, was falsch? Was Lüge, was Wahrheit? Was rechts, was links? Es ist heute schwer geworden, durchzublicken und sich im komplexen Weltgeschehen selbstständig zu orientieren. Diese Verwirrung wird bewusst betrieben durch ein ganzes System der Manipulierung der Denkweise der Menschen. Aber damit kann und muss die Arbeiterklasse fertig werden. Die MLPD fällt stets dadurch auf, auch bei komplizierten Sachverhalten einen klaren und zugleich differenzierten Standpunkt einzunehmen. Kompass ist für uns das Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter und ihrer Familien, der natürlichen Umwelt und der Unterdrückten des Imperialismus.

Die MLPD entfaltet in ihrer Kleinarbeit ein ganzes System der weltanschaulichen Offensive für den echten Sozialismus und gegen den modernen Antikommunismus.

Fundament ist eine gründliche theoretische Arbeit der MLPD und ihrer Vorläuferorganisationen. Seit 1968 sind inzwischen 39 Bände in der Reihe des theoretischens Organ der MLPD „REVOLUTIONÄRER WEG“ erschienen. Die aktuellsten Bände greifen unter dem Titel „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise“ die Hauptströmungen der heute vorherrschenden Weltanschauung der herrschenden Klasse schonungslos an und entwickeln mit der Lehre von der Denkweise die Weltanschauung der Arbeiterklasse, den Marxismus-Leninismus, weiter.

Willi Dickhut, Vordenker und Mitbegründer der MLPD, zur prinzipiellen Bedeutung dieser Reihe: »Jede Nummer behandelt ein bestimmtes Problem unserer Zeit, das im Brennpunkt steht, und alle zusammen bilden ein System für die praktische Lösung der gegenwärtigen Aufgaben. Der Inhalt unseres theoretischen Organs ist keine abstrakte theoretische Abhandlung, sondern eine dialektische Einheit marxistisch-leninistischer Grundsätze und jahrzehntelanger praktischer Erfahrungen kommunistischer Tätigkeit. Auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus wurden im REVOLUTIONÄREN WEG die Veränderungen in der Gegenwart analysiert, neue Erkenntnisse gewonnen und theoretisch weiterentwickelt.« (aus Parteiprogramm, S.152)

Stefan Engel, Leiter des theoretischen Organs der MLPD REVOLUTIONÄRER WEG tritt zur Bundestagswahl 2025 auf Platz 2 der Landesliste Thüringen und als Direktkandidat in Bottrop – Recklinghausen III an.