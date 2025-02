Die MLPD - eine Partei neuen Typs

Die MLPD hat ein solides theoretisches Fundament im Marxismus-Leninismus, das in der Buchreihe REVOLUTIONÄRER WEG und im Parteiprogramm schöpferisch auf die heutige Zeit angewandt wird.Sie leistet das ganze Jahr über eine aktive Kleinarbeit mit ihren Betriebs-, Wohngebiets-, Umwelt-, Universitäts-, Land- und Aufbaugruppen. Ihr Jugendverband REBELL fördert und organisiert die Rebellion der Jugend. Die Kinderorganisation ROTFÜCHSE nimmt die Kinder ernst und erzieht sie von klein auf zu Achtung vor körperlicher Arbeit und der Natur – statt zu rücksichtslosen Egoisten, die sich der Kapitalismus heranziehen will. Parteiführung und Funktionäre sind aufs Engste mit der Basis und den Massen verbunden. Die Funktionäre der MLPD sind zu einem bescheidenen Lebensstil angehalten. Hauptamtliche Funktionäre bekommen maximal durchschnittlichen Facharbeiterlohn. Jede Leitung ist zur Rechenschaftslegung gegenüber den Mitgliedern verpflichtet. Die MLPD finanziert ihre Arbeit nur aus Beiträgen und Spenden der Mitglieder und der Massen. Sie ist finanziell unabhängig. Wer Parlamentssitze oder andere Mandate hat, ist verpflichtet, keinerlei persönliche Vorteile anzunehmen, worüber Rechenschaft abgelegt werden muss. Das Organisationsprinzip des demokratischen Zentralismus gewährleistet, dass die Initiativen aller Mitglieder in das einheitliche Handeln der Partei eingehen. Freimütige Kritik und Selbstkritik ist Markenzeichen der leitenden Genossinnen und Genossen der MLPD und Entwicklungsgesetz der Partei. Entscheidende Triebkraft ist der proletarische Ehrgeiz, selbstlos für die Befreiung der Arbeiterklasse einzutreten.