Die Einheitsfrontpolitik der MLPD

Zur breiten Einheitsfrontpolitik heißt es im Parteiprogramm der MLPD:

Die Politik des gemeinsamen Kampfs, Formen und Prinzipien

Die MLPD arbeitet mit anderen Kräften auf der Grundlage des gemeinsamen Kampfs zusammen. Die einzelnen Beteiligten behalten dabei ihre Selbstständigkeit und Identität, die Freiheit der eigenständigen Agitation und Propaganda und arbeiten gleichberechtigt und zum gegenseitigen Nutzen zusammen. Die MLPD unterscheidet zwischen Selbstorganisationen der Massen als dauerhafte Organisationsform des gemeinsamen Kampfs wie Gewerkschaften, Frauenorganisationen usw. Damit diese Selbstorganisationen die breiten Massen umfassen können, müssen sie wirkliche Überparteilichkeit, breiteste Demokratie und finanzielle Unabhängigkeit gewährleisten. Außerdem haben sich folgende Prinzipien bewährt:

Enge Verbundenheit mit der Arbeiterbewegung

Sachliche und solidarische Streitkultur

Internationale Solidarität

Offenheit für die Perspektive einer von Ausbeutungund Unterdrückung befreiten Gesellschaft

Gleichberechtigte Mitarbeit der Marxisten-LeninistenGemeinsame Organisationsformen zur Verwirklichung konkreter, zeitlich begrenzter Kampfaufgaben. Diese Zusammenschlüsse werden in der Regel durch eine gemeinsame Plattform und Prinzipien der Zusammenarbeit bestimmt

Im Interesse des ungehinderten Zusammenschlusses der Massen unterstützt die MLPD folgende Forderungen:

Uneingeschränkte Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit auf antifaschistischer Grundlage!

Kostenloser Zugang zu öffentlichen Plätzen und Räumen auf antifaschistischer Grundlage!

Gemeinsame Foren zur Organisierung des Gedankenaustauschs und zur Koordinierung und Höherentwicklung des gemeinsamen Kampfs unterschiedlicher Teilnehmer, auch mit internationaler Beteiligung.

Organisations- und Kampfformen der direkten Demokratie und politisch selbstständige Massenbewegungen mit der Stoßrichtung gegen die Regierung, mit offenem Mikrofon, Abstimmungen auf der Straße, demokratischer Koordinierung der Arbeit, finanzieller Unabhängigk eit sowie weltanschaulicher Offenheit auf antifaschistischer Grundlage.

Proletarische Einheitsfront

Die Entfaltung des aktiven Volkswiderstands bezieht die breiten Massen in den gesellschaftlichen Kampf gegen die Diktatur der Monopole ein. Er ist durch kämpferische Massenaktionen gegen Monopole und Staat gekennzeichnet. Der aktive Volkswiderstand kennzeichnet den jeweiligen Grad des Umwelt-, Friedens-, antifaschistischen, demokratischen, internationalistischen, Frauen- und Klassenbewusstseins. Ziel ist es, die Aktivitäten der breiten Massen mit dem Kampf der Arbeiterklasse zu durchdringen und zu einer umfassenden Einheitsfront höherzuentwickeln. Diese Einheitsfront wird vom Proletariat geführt und richtet sich gegen das Finanzkapital und den Staat als sein politisches Herrschaftsinstrument. Sie entwickelt sich im Prozess weltanschaulicher Auseinandersetzung, im Fertigwerden mit der kleinbürgerlichen Denkweise in Verbindung mit gemeinsamen praktischen Kampferfahrungen.

Im antifaschistischen Kampf ist die Schmiedung einer breiten Einheitsfront an der Tagesordnung mit den Arbeitern an der Spitze. Das hat strategische Bedeutung – und damit auch das Internationalistische Bündnis. Die MLPD hat sich ebenso vorgenommen, ihre Bündnisarbeit deutlich zu verbreitern.

Was ist das Internationalistische Bündnis

"Internationalistisch, antifaschistisch, (klassen)kämpferisch, ökologisch und revolutionär!

Das InterBündnis wurde am 2. Oktober 2016 in Berlin gegründet. Wir sind eine überparteiliche Bewegung aus 40 Trägerorganisationen und über 40.000 eingetragenen Unterstützer*innen in vielen Städten im gesamten Bundesgebiet. Sie haben sich zusammengeschlossen gegen die Rechtsentwicklung der Regierungen, der bürgerlichen Parteien und Teilen der Gesellschaft in Deutschland, gegen Faschismus und Krieg und für eine gesellschaftliche Alternative, trotz teils unterschiedlicher Vorstellungen und ideologischer Ausrichtung. Denn ohne Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse kann in der heutigen Zeit keine der brennendsten Zukunftsfragen gelöst werden. Wir entwickeln eine gemeinsame organisierte Zusammenarbeit auf Grundlage des Kampfes und unserer Grundsätze in den vielfältigen Fragen, in denen wir uns einig sind.Das Bündnis hat eine demokratische Arbeitsweise und Prinzipien, eine solidarische Streitkultur und ist finanziell unabhängig." (Website www.inter-buendnis.de)

Die MLPD ist eine aktive Kraft im Internationalistischen Bündnis. Die Internationalistische Liste ind diejenigen Kräfte des Bündnisses, die gemeinsam an Wahlen teilnehmen. Daher sind die Internationalistische Liste und das Internationalistische Bündnis nicht identisch. Nach den Traditionen der Arbeiterbewegung tritt die MLPD dafür ein, dass auch in einem Bündnis jeder offen seine Meinung vertreten kann. Außer Faschisten, Rassisten, Frauenfeinden oder religiösen Fanatikern selbstverständlich. Die MLPD tritt dabei für die Perspektive einer befreiten Gesellschaft im echten Sozialismus und für eine revolutionäre Überwindung des Kapitalismus als Teil der weltweiten Bewegung für die Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt ein.