Arbeiter in die Politik!

87 Prozent der 733 Bundestagsabgeordneten sind heute Akademiker. Arbeiter sucht man mit der Lupe. Und das soll repräsentativ sein?! Wir lehnen die ätzende Theorie des Postmodernismus ab, nach der Arbeiterinnen und Arbeiter minderbemittelt, politisch bedeutungslos und aussterbend sein sollen. Die MLPD ist stolz, die einzige Arbeiterpartei in Deutschland zu sein und in ihrem ganzen Parteileben die Solidarität der Arbeiterbewegung zu verwirklichen. Über 75 Prozent ihrer Mitglieder sind Arbeiter und kleine Angestellte. Im Programm der MLPD heißt es: „Die internationale Arbeiterklasse ist die entscheidende gesellschaftsverändernde Kraft in der kapitalistischen Gesellschaft. An ihrer Spitze steht heute das internationale Industrieproletariat als Träger der fortgeschrittensten Produktionsweise und direkter Gegenpol zum allein herrschenden internationalen Finanzkapital. Die fortschreitende Umwälzung der ökonomischen Struktur des Kapitalismus verwandelt einen wachsenden Teil der Arbeiter vom spezialisierten Handlanger der Maschinen zu einem vielseitig ausgebildeten Überwacher und Dirigenten des komplizierten internationalisierten Produktionsprozesses.

Dieser funktioniert längst nicht mehr ohne die Ausbeutung der Schöpferkraft und Initiative der Arbeiterklasse und anderer werktätiger Schichten.“ (Programm der MLPD, S. 16)

Sie verkörpert Tatkraft, gute Organisation, proletarischen Klassenstandpunkt und Solidarität. Die große Mehrheit unserer Funktionärinnen und Funktionäre sowie unserer Kandidierenden sind Arbeiter und Angestellte. Die MLPD fördert mit aller Kraft den Weg der Arbeiteroffensive. Gegen den Generalangriff der Monopole muss die Arbeiterklasse kämpfen. Weil das Bewusstsein dafür reift, nehmen die Repressionen mit Kündigungen, Abmahnungen oder Drohungen zu. Die Kapitalisten werden letztlich auch die Staatsgewalt gegen die kämpfenden Arbeiter auffahren. Wenn die Arbeiter dieser Konfrontation nicht mehr aus dem Weg gehen und konsequent für ihre Interessen einstehen, kennzeichnet das den Übergang zu einer revolutionären Gärung. Darin hat die Arbeiterklasse viel zu gewinnen. Schließlich ist sie die Trägerin der künftigen sozialistischen Gesellschaft. Arbeiterinnen und Arbeiter in die Politik!