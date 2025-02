Acht Prozent Sozialsteuer jetzt

Das Sozialversicherungssystem ist in der Krise: Steigende Beiträge für die Versicherten und immer mehr Zuzahlungen in der Krankenversicherung. Die unzureichende Pflegeversicherung frisst die Ersparnisse ganzer Generationen, obwohl viele Heime in keinem guten Zustand sind. Gewinner sind: Versicherungs-, Krankenhaus- und Pflegekonzerne, Pharmaindustrie und medizinische Gerätehersteller. Anstatt das Problem zu lösen, heizen bürgerliche Politiker die Konkurrenz an: jung gegen alt, Arbeiter und Angestellte gegen Beamte und privat Versicherte, Migranten gegen Einheimische. Perspektive: Null!

Die ganze Art der heutigen Finanzierung des Sozialversicherungssystems ist grundfalsch. Die MLPD ist der Ansicht, dass Sozialversicherungsbeiträge Lohnkosten sind. Es geht dabei um Lohnersatzkosten, wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht (mehr) arbeiten können. Sei es, weil sie krank oder behindert sind, sei es, weil sie zu alt zum Arbeiten sind. Diese Lohnersatzkosten müssen vollständig von den Kapitalisten bezahlt werden. Es ist ein Unding, dass Arbeiterinnen und Arbeiter über die Hälfte ihrer Lohnersatzkosten selbst zahlen und das noch als „paritätisch“ dargestellt wird.

Karl Marx hat visionär vorhergesehen, dass im Sozialismus vom gesamtgesellschaftlichen Produkt ein Fonds für Bildungswesen, Infrastruktur, die Alters- und Krankheitsvorsorge abgezogen werden müssen. Der Sozialismus hat das Prinzip „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung“. Auch wenn wir heute keinen Sozialismus haben, knüpft der MLPD-Vorschlag für eine Sozialsteuer hier an:

Statt zig Versicherungszweigen und bürokratische Apparaten fordern wir eine einzige Sozialsteuer, die nach Umsatz der Unternehmen bemessen und nur von diesen bezahlt wird. Das entlastet die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen wie auch die große Masse nicht-monopolistischer Betriebe mit hohem Lohnanteil. Die Nettolöhne würden auf einen Schlag um ca. 20 Prozent steigen, weil die Sozialsteuer die bisherigen Sozialversicherungsbeiträge komplett ersetzen würde. Nur die großen und Konzernbetriebe mit höchster Arbeitsproduktivität und geringem Lohnanteil am Umsatz zahlen dann relativ mehr.

Auf dem heutigen Niveau der Leistungen kann eine Sozialsteuer von acht Prozent nach Berechnungen der Gesellschaft zur Förderung wissenschaftlicher Studien zur Arbeiterbewegung e.V. alle Kosten tragen.

Wir fordern: