Nur noch Krisen, eine Lösung: Sozialismus!

Die gesellschaftliche Verwirrung ist perfekt! Ein Ereignis – zehn Interpretationen. Was ist richtig, was falsch? Was Lüge, was Wahrheit? Was rechts, was links?

Es ist heute schwer geworden, durchzublicken und sich im komplexen Weltgeschehen selbstständig zu orientieren. Das Internationalistische Bündnis und die MLPD fallen stets dadurch auf, auch bei komplizierten Sachverhalten einen klaren und zugleich differenzierten Standpunkt einzunehmen. Kompass ist für uns dabei das Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter und ihrer Familien, der natürlichen Umwelt und der Unterdrückten des Imperialismus.

Teil der Arbeit des Internationalistischen Bündnisses und seiner einzelnen Trägerorganisationen sind Veranstaltungen und Studiengruppen, Podiumsdiskussionen, Bücher, Broschüren und Flugblätter. Stefan Engel, Leiter des theoretischen Organs der MLPD REVOLUTIONÄRER WEG und Direktkandidat in Coburg, hat aktuell ein neues Buch mit dem Titel „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ herausgegeben. Darin setzt er sich unter anderem mit dem Mythos der „Ideologiefreiheit“ auseinander. Das ist in der Weltanschauung ebenso eine Fata Morgana wie die „Neutralität“ in der Politik oder die Forderung, „unparteiisch“ zu sein.

Punkt für Punkt entlarvt Stefan Engel die verschiedenen Formen und historischen Etappen des Antikommunismus, der in der BRD Staatsreligion ist. Eine entscheidende Hilfe, mit der Barriere des Antikommunismus fertigzuwerden und mit dem wissenschaftlichen Sozialismus in die Offensive zu gehen. Empfehlenswert!