Es ist nicht nur die Klimafrage, die sich dramatisch entwickelt. Aber sie wird oft in den Medien und in der öffentlichen Debatte einseitig ins Blickfeld gerückt. Andere, nicht minder dramatische, Entwicklungen werden dagegen verdrängt oder verharmlost. Neben einer heraufziehenden Weltklimakatastrophe sind das: die Zerstörung der Ozonschicht, die beschleunigte Vernichtung der Wälder, die deutliche Zunahme regionaler Umweltkatastrophen, die drohende Gefahr umkippender Weltmeere, die Zerstörung regionaler Ökosysteme und das Artensterben, der rücksichtslose Raubbau an den Naturstoffen, die Vermüllung, Vergiftung und Verschmutzung, die unverantwortliche Nutzung der Atomenergie.

Katastrophenalarm bei der unverantwortlichen Nutzung der Atomenergie

20 Kernschmelzen gab es seit den 1950er-Jahren und machten das Märchen von der „sicheren Atomenergie“ zunichte. Uranabbau, der Betrieb der AKW und Atommüll verseuchen täglich Menschen und deren Lebensgrundlagen mit radioaktiver Strahlung. Die Atomwaffen der Imperialisten reichen aus, um alles Leben auf der Erde gleich mehrfach zu vernichten, ihre Uranmunition zeigt grausame Wirkung. Doch seit 70 Jahren gehen die Atomkonzerne für Traumprofite über Leichen, unter ihnen auch der Siemens-Konzern. Dass in Deutschland aufgrund massenhafter Proteste die AKWs in 2022 abgeschaltet werden sollen, ist für die Atomkonzerne nicht besonders relevant. Über 440 AKW´s sind weltweit in Betrieb, circa 80 sind in Bau oder Planung, meist gegen den erbitterten Widerstand der Bevölkerung. Begründet wird der Ausbau der Atomenergie u. a. mit der Lüge, sie sei eine „Brückentechnologie im Kampf gegen den Klimawandel“, für die auch Kredite der EU im Rahmen des sogenannten „Green Deal“ vorgesehen sind.¹ Die AfD bewirbt unausgereifte Atomkraft-Varianten wie die Thorium-Technik als umweltfreundlich, weil man dabei auch den Atommüll vernichten könne – was nachweislich nicht stimmt.² So löst man keine Probleme, sondern schafft neue.

Apropos Probleme: Die Entsorgung des radioaktiven Abfalls ist ungeklärt. 15.000 Tonnen hochradioaktiver Abfall werden es Ende 2022 sein!³ Ende September 2020 hat die Bundesregierung nun die Hälfte der Fläche Deutschlands als „Endlager-geeignet“ zur weiteren Erkundung freigegeben. Ein sicheres Endlager kann es niemals geben, da die Annahme, dass ein Gestein 1 Million Jahre lang in Ruhe verbleibt, absurd ist. Realistisch muss ein Atomlager die größtmögliche Sicherheit für die Bevölkerung garantieren und unter ständiger Beobachtung stehen.

Durch die zunehmende radioaktive Vergiftung von Boden und Wasser und die Anreicherung der Gifte in der Nahrungskette sind unsere Lebensgrundlagen und unsere Gesundheit existenziell bedroht. Ein atomarer dritter Weltkrieg würde die Menschheit mit einem Schlag auslöschen. Die angeblich „friedliche Nutzung“ der Kernenergie ist die Grundlage für die Atomwaffen!

Deshalb fordern wir:

Sofortige Stilllegung aller Atomanlagen weltweit! Haftung und Übernahme aller Kosten durch die Atomkonzerne für Rückbau, Folgeschäden und Sicherungsmaßnahmen!

Verbot, Vernichtung und Ächtung aller ABC–Waffen!

Lagerung des Atommülls unter maximalen Sicherungsmaßnahmen, ständige Kontrollierbarkeit des Atommülls!

Das 2014 erschienene Buch „Katastrophenalarm! - Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel analysierte und prognostizierte die verheerenden Wechselwirkungen und systemischen Zusammenhänge dieser bisher neun Hauptfaktoren: „Jeder einzelne der Hauptfaktoren, die den Übergang in eine globale Umweltkatastrophe beschleunigen, hätte bereits existenzielle Folgen für die Menschheit, wenn er auf die dargestellte Weise und ungebremst weiter wirken kann. Doch zwischen den verschiedenen Hauptfaktoren besteht zusätzlich eine destruktive Wechselwirkung, die zu ihrer Verstärkung, ja teilweise Potenzierung führen muss.“⁴

Einzig die Alleinherrschaft des internationalen Finanzkapitals steht wirksamem Umweltschutz und der Rettung der Menschheit vor der Umweltkatastrophe im Weg.

Daher: