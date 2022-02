9. MLPD – Partei der Arbeitersolidarität

Die MLPD organisiert mit ihren Betriebsgruppen den Kampf um die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen und um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz.

Ihre Wohngebietsgruppen organisieren in den Stadtteilen die Arbeitersolidarität. Mitglieder und Freunde können sich in allen Lebenslagen auf diese Kampfgemeinschaft verlassen. Jede(r) ist wiederum gefordert, daran selbst aktiv mitzuarbeiten!

Außerdem fördert die MLPD die vielfältige Organisiertheit in Gewerkschaften, Geburtstagskassen, Solidaritätskreisen, überparteilichen Frauenverbänden, in der Arbeiterplattform im Internationalistischen Bündnis oder bei der bundesweiten Montagsdemonstrationsbewegung.

Die MLPD ist DIE revolutionäre Arbeiterpartei in Deutschland. Wer grundsätzlich etwas verändern will, ist hier am richtigen Platz!