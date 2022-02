5. Inflation: Bewusste Methode zur Abwälzung der Krisenlasten auf die Massen

Fakt ist: Die Einzigen, die sich an den Preissteigerungen gesundstoßen, sind die Monopole – vornedran die Energiekonzerne. Sie diktieren der Gesellschaft ihre (Raub)-Preise.

Auch der Staat treibt mit der CO2-Steuer und Anhebung der Mehrwertsteuer auf wieder 19 Prozent die Inflation bewusst voran. Er ist Dienstleister der Monopole und schanzt ihnen das Geld zum Beispiel mit Subventionen zu. Mit der „Politik des billigen Geldes“ – Senkung der Leitzinsen bis auf Null – wurde eine gigantische Staatsverschuldung vor allem zur Subventionierung der internationalen Monopole betrieben. Sie beträgt in Deutschland mittlerweile 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Das wollen die Herrschenden auf dem Rücken der Arbeiter klasse und der breiten Massen abwälzen. Eine Grundlage ist auch die rücksichtslose Ausbeutung der Rohstoffe, die zum Teil knapp werden mit der Folge immenser Preissteigerungen.

„Wirkungen der Inflation sind zum einen die ständige Entwertung von Kapital, was die Krise hinauszögert, zum andern eine ständige Minderung der Reallöhne, also Verringerung der Massenkaufkraft, was den Ausbruch der Überproduktionskrise beschleunigt. Die chronische Infl ation hat deshalb ökonomisch einen Doppelcharakter, politisch erscheint sie als Angriff auf die Einkommen und Ersparnisse der Werktätigen." (Willi Dickhut, Krisen und Klassenkampf, S. 144)