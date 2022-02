Inflationsalarm! Sozialpolitisches Kampfprogramm der MLPD

Die offizielle Statistik verdeckt die tatsächliche Inflation im Geldbeutel der Arbeiterfamilien und der breiten Massen. In Arbeiterhaushalten mit geringem Einkommen machen die Ernährungskosten circa 25 Prozent aus, statt den im Verbraucherpreisindex angeführten 9,7 Prozent.

Der dicke Hammer kommt für Viele mit den Jahresabrechnungen für Heizung und Strom im Frühjahr. Bei Pendlern machen die Ausgaben für Kraftstoffe oft 15 Prozent aus, in der offi ziellen Statistik nur 3,5 Prozent. Bei Neuvermietungen stiegen die Mieten in Großstädten in den letzten zehn Jahren um bis zu hundert Prozent. Der Verbraucherpreisindex berücksichtigt aber nur Bestandsmieten.

Die reale durchschnittliche Inflationsrate für Arbeiterfamilien liegt nach Berechnungen der GSA³ bei mindestens 10,4 Prozent.

Nicht nur in Deutschland ...

International ist die Inflation häufi g schon viel dramatischer. In der Türkei beträgt sie offiziell bereits 36, in Argentinien sogar 51 Prozent. Ein Arbeiter aus der Türkei berichtet: „Brot wird mittlerweile als Gold bezeichnet. Es gibt immer mehr Menschen, die hungern.“ In Kasachstan begann das Jahr mit Arbeiterstreiks und Aufständen u.a. gegen 50 Prozent gestiegene Autogas-Preise.