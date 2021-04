Revolutionärer Weg - Theoretisches Organ der MLPD

Der REVOLUTIONÄRE WEG, das theoretische Organ der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD), wurde schon 1969, dreizehn Jahre vor ihrer Gründung ins Leben gerufen. Es ist ein Kampfinstrument der revolu­tionären und Arbeiterbewegung gegen den Revisionismus, den Reformismus und besonders den modernen Antikommunismus.

Willi Dickhut, Leiter der Redaktion »Revolutionärer Weg« von 1969 bis 1991, sagte zur prinzipiellen Bedeutung dieser Reihe: »Jede Nummer behandelt ein bestimmtes Problem unserer Zeit, das im Brennpunkt steht, und alle zusammen bilden ein System für die praktische Lösung der gegenwärtigen Aufgaben. Der Inhalt unseres theoretischen Organs ist keine abstrakte theoretische Abhandlung, sondern eine dialektische Einheit marxistisch-leninistischer Grundsätze und jahrzehntelanger praktischer Erfahrungen kommunistischer Tätigkeit. Auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus wurden im REVOLUTIONÄREN WEG die Veränderungen in der Gegenwart analysiert, neue Erkenntnisse gewonnen und theoretisch weiterentwickelt.«

Das System REVOLUTIONÄRER WEG ist weltweit einzigartig. In nun 36 Nummern wird der Marxismus-Leninismus allseitig weiterentwickelt: zum Verrat am Sozialismus, die Analyse des staatsmonopolistischen Kapitalismus, die marxistisch-leninistische Linie zum Neuaufbau der revolutionären Arbeiterpartei, zur Umweltfrage, zum Kampf um die Befreiung der Frau, zur Arbeit in Betrieb und Gewerkschaft, zur dialektischen Methode, zur Lehre von der Denkweise, zur politischen Ökonomie, zum Kampf gegen imperialistische Kriege, zur Befreiung von neokolonialer Ausbeutung und Unterdrückung, zur Strategie und Taktik zur Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution und zum revolutionären Parteiaufbau.

Aktuell wird an den Nummern 37 bis 39 gearbeitet, die sich weiter mit der Krise der bürgerlichen Ideologie und der Weiterentwicklung der Lehre von der Denkweise befassen werden.

Seit 1969 wurde die Redaktion von Willi Dickhut aufgebaut und geleitet. 1991 übernahm Stefan Engel, der 37 Jah­re Parteivorsitzender der MLPD war, die persönliche Verantwortung für das theoretische Organ.

Eine wachsende Zahl von Nummern des RW ist in insgesamt neun Sprachen übersetzt und wird heute in 48 Ländern verbreitet.