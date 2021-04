Drei Programme, Der Weg zum Sozialismus, Antiautoritarismus und Arbeiterbewegung

In den ersten drei Ausgaben des REVOLUTIONÄREN WEG musste der Neuaufbau der revolutionären Arbeiterpartei auf den Marxismus-Leninismus ausgerichtet werden. In RW 1 „Drei Programme – drei Dokumente des Revisionismus und Opportunismus“ wurde zunächst nachgewiesen, dass die KPD revisionistisch entartet war und eine neue marxistisch-leninistische Partei aufgebaut werden muss. In RW 2 „Der Weg zum Sozialismus“ wird mit dem revisionistischen Holzweg „des Kampfs um grundlegende Reformen“ und der Möglichkeit des „friedlichen Wegs zum Sozialismus“ abgerechnet. Diese beiden ersten Bücher bieten bis heute einen Leitfaden zum Kampf gegen den modernen Revisionismus.

Neben dem Revisionismus musste die junge Organisation auch mit dem Antiautoritarismus fertig werden, der aus der zerfallenden kleinbürgerlichen Studentenbewegung in die marxistisch-leninistische Bewegung getragen wurde. Dazu erschien 1970 der RW 3 „Antiautoritarismus und Arbeiterbewegung“.Der moderne Antiautoritarismus ist heute eine der Hauptmethoden des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise, um den berechtigten und organisierten Kampf der Jugend zu zersetzen. Ein wichtiges Handbuch für jeden rebellischen Jugendlichen!