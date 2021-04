Die dialektische Einheit von Theorie und Praxis

„Die materialistische Dialektik ist die wissenschaftliche Theorie und Methode, mit deren Hilfe Marxisten-Leninisten die revolutionäre Umgestaltung der Welt in Angriff nehmen.“ (REVOLUTIONÄRER WEG 24, S.7) Sie ist der Kern der proletarischen Denkweise, der Grundlage des marxistisch-leninistischen Parteiaufbaus neuen Typs. Mit der Beherrschung dieser Methode steht und fällt die Fähigkeit der Revolutionäre, die richtige Strategie und Taktik im Klassenkampf zu entwickeln und Fehler zu vermeiden. Sie ermöglicht die selbstständige Orientierung in allen noch so komplizierten Fragen, im persönlichen Leben, in der Natur und Gesellschaft, im Klassenkampf und Parteiaufbau.

Das Buch gibt eine Einführung in die Entwicklung der Dialektik durch Marx und Engels und wie diese in Einheit mit den Erfahrungen im Klassenkampf und Parteiaufbau bis in 1980er Jahre weiterentwickelt wurde.

Der REVOLUTIONÄRE WEG 24 ist der letzte von Willi Dickhut verfasste Band der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG.