Was tun gegen einen 3.Weltkrieg?

Tausende Tote, Millionen auf der Flucht, ganze Städte zerstört – der Krieg in der Ukraine muss aufhören! Die Gefahr eines 3. Weltkriegs ist akut. Das verschärft: die drohende Umweltkatastrophe, Hungerkrisen, Armut, eine Weltwirtschafts-

und Finanzkrise. Das stellt unsere Zukunft in Frage.

Aber was können wir dagegen tun?

Worum geht es in dem Krieg?

Am 24. Februar überfallen russische Truppen die Ukraine.

Bundeskanzler Olaf Scholz nennt das die „Rückkehr des Imperialismus“. Und es stimmt. Wenn ein Land so stark ist, dass es andere ausbeutet und unterdrückt, dann ist das Imperialismus.

Das trifft eindeutig auf Russland zu, denn es geht in der Ukraine um Gas und Öl und Macht. Aber, das trifft eben auch auf die USA, die NATO und Deutschland zu. Der Imperialismus ist nicht zurück, er war nie weg!

100 Milliarden Euro „Sondervermögen“ für die Bundeswehr, NATO „Battle Groups“ in Osteuropa, neue Kampfjets mit US-Atomwaffen für die Bundeswehr, ein Wirtschaftskrieg. Das ist keine Friedenspolitik! Wer Imperialismus fördert, fördert Krieg.

Deutschland ist mit Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferungen längst Kriegspartei. Alle Imperialisten haben auf Weltkriegsvorbereitung umgeschaltet. Wir stecken mitten in einer Weltkrise. Ihr Hintergrund ist gewachsene Rivalität der imperialistischen Märkte.

Solidarität mit wem?

Überall liest man den Hashtag #StandwithUkraine. Wir unterstützen die Arbeiter in der Ukraine und helfen den Flüchtlingen. Aber mit der ukrainischen Regierung und den Milliardären können wir nicht solidarisch sein. In der Ukraine herrschen nicht Demokratie und Freiheit. Die Arbeiter werden unterdrückt, Faschisten sind Teil der Armee, kommunistische Symbole verboten. Wir verzichten nicht für die Kriegstreiberei, sondern kämpfen gegen explodierende Preise und für höhere Löhne.

Aktiver Widerstand gegen alle Kriegstreiber!

Wer gegen Putin ist, muss für die NATO sein? Diesem Mainstream passen wir uns nicht an. Wir bauen mit an einer neuen Friedensbewegung, die sich gegen alle Kriegstreiber richtet. Wenn sie so stark wird, dass Millionen weltweit gegen ihre Regierung auf die Straße gehen, wenn sich ein starker aktiver Widerstand entwickelt, wenn sie mit Streiks in den Betrieben verbunden ist – dann kann ein 3. Weltkrieg verhindert werden.

Deshalb: Macht mit in den örtlichen Widerstandskomitees gegen Militarisierung und die Weltkriegsgefahr!

Wir Jugendlichen sagen Nein dazu, in ungerechten Kriegen verheizt zu werden. Wir sagen Nein zu Nationalismus und Faschismus. Mach mit im Jugendverband REBELL und der MLPD. Wir stehen für den echten Sozialismus, in dem Kriege abgeschafft werden und die Völker in Frieden zusammen leben.

NATO – Friedensmacht?