Was ich schon immer mal über den Sozialismus wissen wollte?

Ich bin für Demokratie, heißt Sozialismus nicht Diktatur?

Antwort: Die Frage ist immer Demokratie für wen? Diktatur von wem über wen? Über den Kapitalismus heute wird viel gelogen. Es gibt erkämpfte demokratische Rechte und Freiheiten. Aber die größten Konzerne und Banken bestimmen über Wirtschaft, Politik, Bildung und Kultur. Und zwar egal wen wir alle vier Jahre wählen. Das ist eine Diktatur der Monopole über die ganze Gesellschaft. Der Sozialismus ist dagegen die Diktatur des Proletariats.

Für die Massen bedeutet das viel mehr Demokratie als heute. So wird man Politiker auch abwählen können, was heute nicht erlaubt ist. Aber die alten Ausbeuter müssen unterdrückt werden. Oder glaubt ihr der Amazon-Chef Jeff Bezos gibt seine Macht und seine Milliarden freiwillig ab?

Gehört im Sozialismus jedem alles, auch die Unterhose?

Antwort: Nein! Während im Kapitalismus Millionen Menschen in größter Armut leben und nichts mehr besitzen als ihre Klamotten am Leib, sind die Produktionsmittel im Sozialismus (Fabriken, Krankenhäuser, Landwirtschaft usw.) in der Hand der Arbeiter. Diese werden den wenigen Kapitalisten abgenommen, die sich z.B. an der Produktion von Millionen von Unterhosen bereichern. Die persönlichen Dinge werden, soweit sie nicht der Ausbeutung dienen, nicht vergesellschaftet.

REBELL Hagen und REBELL Magazin Redaktion