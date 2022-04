Sollen jetzt alle Mädels Bad Bitches werden?!

Das würde zumindest Shirin David sagen...! Sie ist Rapperin mit einem geschätzten Vermögen von 7 Mio. Euro. Im männerdominierten Rap hat sie ein fortschrittliches Image, weil sie „ihr Ding macht“. Als Kind einer alleinerziehenden

Mutter hat sie gelernt, sich durchzubeißen.

Im neuen Song „Schlechtes Vorbild“ rappt sie: „Was sind Bad Bitches? … Sowas wie ´ne Existenz, die selbstbestimmt ist“. Klingt selbstbewusst.

Aber: Was sollen Mädchen und Frauen daraus lernen? Dass sie befreit sind, wenn sie Gelnägel bis nach Sibirien und 3 Tonnen Schminke im Gesicht haben, die teuersten Klamotten tragen, Abrisspartys machen, steinreich werden und ihnen alles egal ist – Hauptsache sie sind dabei selbstbewusst?! Das ändert rein gar nichts, sondern man passt sich nur an.

An niedrigere Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, Sexismus, Ausbeutung und Unterdrückung im Kapitalismus.

Die Krankenschwestern bei ver.di machen vor: Man muss kämpfen, man muss sich zusammenschließen, um was zu verändern – anstatt nur an sich zu denken. Wer rebellieren will, gehört in den REBELL!

Im REBELL halten Mädchen und Jungs zusammen. Aber Shirin singt selber: „mein Ego wiegt‚ne Tonne“ – das glauben wir ihr sogar.

REBELL Erfurt und Ulm