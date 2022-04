Landtagswahl NRW & RAG die Heuschrecke an der Ruhr

Überall Plakate mit großen Versprechen: „Das Klima wählen“ mit den Grünen und bezahlbare Mieten mit der SPD.

Warum haben sie das in der Vergangenheit nicht gemacht?

Es hilft ein Blick auf die RAG-Stiftung. Sie verwaltet 18,7 Milliarden aus den Bergarbeitern gepresste Euro. Rentabel war auch Giftmüll in den Zechen einzulagern. Jetzt wird alles geflutet – unser Trinkwasser gefährdet.

Die Zechensiedlungen wurden privatisiert, die Mieten explodieren. Früher größter Ausbilder NRWs hat die RAG heute null Azubis. Im „Kuratorium“ der RAG-Stiftung sitzen: Robert Habeck (Grüne), Hendrik Wüst (CDU), Christian Lindner (FDP) und vor ihm Olaf Scholz (SPD). So läuft staatsmonopolistischer Kapitalismus. Eine handvoll Großkonzerne bestimmt, was in Politik und Gesellschaft passiert.

Nur wer MLPD/ Internationalistische Liste wählt stärkt den Kampf gegen die Politik der verbrannten Erde!